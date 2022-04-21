Başkent Ankara'nın gündemi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Külliye'de Düzenlenecek Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Spor Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı tüketici güven endeksi ile şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak. Başkent Ankara'nın gündemini A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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