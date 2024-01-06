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Başkanlık seçimi için ilk miting düzenlendi! Biden’dan Trump’a Nazi benzetmesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 11:06
Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim için geri sayım başladı. Başkan Biden ilk mitinginde selefi Donald Trump'ı adeta topa tuttu. Ardından gözler eski Başkan Donald Trump’a çevrildi. Onun gündemindeyse seçimin geleceğini belirleyecek Yüksek Mahkeme kararı vardı.
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