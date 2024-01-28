Başkanı Erdoğan'dan kilise saldırısıyla ilgili ilk açıklama: Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor

Başkanı Erdoğan, Sarıyer'de kiliseye giren saldırganların 1 kişiyi öldürüp kaçmasıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Başımız sağolsun. Tüm teşkilat arama faaliyetleri içerisinde. Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor." dedi.