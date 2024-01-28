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Başkanı Erdoğan'dan kilise saldırısıyla ilgili ilk açıklama: Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor

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Giriş: 28.01.2024 15:32
Başkanı Erdoğan, Sarıyer'de kiliseye giren saldırganların 1 kişiyi öldürüp kaçmasıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Başımız sağolsun. Tüm teşkilat arama faaliyetleri içerisinde. Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor." dedi.
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