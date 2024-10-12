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Başkanı Erdoğan'a vatandaştan yoğun ilgi

Başkanı Erdoğan'a vatandaştan yoğun ilgi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 18:01
Güncelleme:12.10.2024 18:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından İstanbul'a dönüş yaptı. Gün içerisinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, gideceği güzergah üzerinde birçok yerde durarak çocuklara oyuncak dağıttı. Vatandaşlar ise Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.
Başkanı Erdoğan’a vatandaştan yoğun ilgi
Başkanı Erdoğan'a vatandaştan yoğun ilgi
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