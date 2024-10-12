Başkanı Erdoğan’a vatandaştan yoğun ilgi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından İstanbul'a dönüş yaptı. Gün içerisinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, gideceği güzergah üzerinde birçok yerde durarak çocuklara oyuncak dağıttı. Vatandaşlar ise Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.