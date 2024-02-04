04 Şubat 2024, Pazar
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Başkanı Erdoğan, kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan teknisyenin ailesi ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde kaza kırıma uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesi ile görüştü.