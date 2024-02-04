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Başkanı Erdoğan, kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan teknisyenin ailesi ile görüştü

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Giriş: 04.02.2024 16:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde kaza kırıma uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesi ile görüştü.
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