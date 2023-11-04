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Başkanı Erdoğan: Hedefimiz enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek

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Giriş: 04.11.2023 17:27
Kocaeli'nde tesis açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadeleye ilişkin mesaj verdi. Erdoğan, "Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmek en önemli hedefimizdir." dedi.
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