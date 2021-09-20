Başkan Erdoğan Türkevi’nin gönderine Türk Bayrağını böyle çekti

ABD'nin New York kentinde Türkevi'nin açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkevi'nin gönderine Türk Bayrağı'nı çekti. İşte o anlar...

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentine giden BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, BM'nin tam karşısında bulunan Türkevi'nin açılışını yaptı.

171 metre yüksekliğinde ve 35 katlı olan Türkevi'nin açılışına Başkan Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ve dışişleri bakanı katılırken, açılışta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, açılış için geldiği Türkevi'nde ilk olarak bina girişinde düzenlenen bayrak çekme törenine katıldı.

Öte yandan Türkevi'nin açılış duasını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptı.