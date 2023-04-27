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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2023 14:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde canlı yayın sırasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle dün katılacağı Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarını iptal etti. Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.
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