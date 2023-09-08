08 Eylül 2023, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın programı belli oldu! G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak Hindistan'da
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü programı belli oldu. Başkan Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 8-10 Eylül'de Hindistan'a geldi. Burada çiçeklerle karşılanan Başkan Erdoğan, diplomasi trafiğine başlayarak Japonya Başbkanı Fumio'yu kabul etti. İşte detaylar...