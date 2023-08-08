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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul zaferindeki seçim şarkısı! Usta sanatçı Erkin Koray imzası...

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Giriş: 08.08.2023 01:29
Güncelleme:08.08.2023 01:38
Türk rock müziğinin efsanevi ismi 82 yaşındaki Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının akciğer rahatsızlığının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Usta sanatçının vefatının ardından akıllara Başkan Erdoğan'ın 1994 seçim şarkısı geldi. İşte o beste...
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