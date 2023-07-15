15 Temmuz 2023, Cumartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz programında neler var? Destanın 7. yılında çeşitli etkinlikler…
15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek oldu. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtüldü. Darbe girişiminin 7. yılında, A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu, Gece Ajansı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleşecek programa yönelik paylaşımlarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın programında neler var? İşte detaylar…