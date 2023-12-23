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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Kiralık katil sürülerini yok edeceğiz

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Giriş: 23.12.2023 22:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çok sert terörle mücadele mesajı: Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir.
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