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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesine taziye telefonu

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Giriş: 07.07.2022 14:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Erdoğan’dan Karakaya’nın ailesine taziye telefonu
Erdoğan'dan Karakaya’nın ailesine taziye telefonu
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