07 Temmuz 2022, Perşembe
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesine taziye telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.