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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim mesajı

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Giriş: 21.05.2023 10:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Neşet Ertaş türküsünden alıntı yaparak muhalefete eleştiride bulundu. Erdoğan, paylaşımında "“Dost elinden gel olmazsa varılmaz” dedik, “rızasız bahçenin gülü derilmez” dedik, “kalpten kalbe bir yol vardır görülmez” dedik. Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemlerine sarılarak, korku siyaseti izleyerek vatandaşın ve gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.
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