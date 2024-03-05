Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Özgür Özel'e bedelli askerlik tepkisi: Zihniyet bozukluğunun işareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerine bugün de Sivas'ta devam ediyor. Başkan Erdoğan, Tarihi Kent Meydanı'nda halka seslendi. Başkan Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in bedelli askerlik açıklamasına tepki gösterirken, "Ağababaları kulağını çekmiş olmalı ki daha sonra bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Bu patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işareti." dedi.