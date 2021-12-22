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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli kabul: Yahudi toplumu ve İslam ülkeleri Hahamlar ittifakı üyelerini Külliye'de ağırladı

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Giriş: 22.12.2021 23:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi toplumu ve İslam ülkeleri Hahamlar ittifakı üyelerini Külliye’de kabul etti. Görüşmede çok sayıda siyasi isim de hazır bulundu. İşte görüşmeye ilişkin detaylar...
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