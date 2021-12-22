23 Aralık 2021, Perşembe
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli kabul: Yahudi toplumu ve İslam ülkeleri Hahamlar ittifakı üyelerini Külliye'de ağırladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi toplumu ve İslam ülkeleri Hahamlar ittifakı üyelerini Külliye’de kabul etti. Görüşmede çok sayıda siyasi isim de hazır bulundu. İşte görüşmeye ilişkin detaylar...