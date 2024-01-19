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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Hedef savunmada tam bağımsız Türkiye

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 16:16
Bugün Yalova'da gerçekleştirilecek törenle TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemi olacak olan TCG Derya'nın da aralarında bulunduğu 4 yeni gemi donanmaya teslim edildi. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Projelerde kendi milli kuruluşlarımızı tercih edeceğiz" dedi.
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Donanmaya 4 yeni gemi! Önemli açıklamalar
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