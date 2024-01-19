Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Hedef savunmada tam bağımsız Türkiye

Bugün Yalova'da gerçekleştirilecek törenle TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemi olacak olan TCG Derya'nın da aralarında bulunduğu 4 yeni gemi donanmaya teslim edildi. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Projelerde kendi milli kuruluşlarımızı tercih edeceğiz" dedi.

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