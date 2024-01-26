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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar: ABD'nin F-16 kararını bekliyoruz

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Giriş: 26.01.2024 15:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Parlamentomuz verilen söz üzerine kahir ekseriyetle meclisimizden geçti. Ben de imzaladım akşam da resmi gazetede yayımlandı. Biden yazılı bir talimatla temsilciler meclisine gönderdi. Orayı da bekliyoruz." dedi.
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