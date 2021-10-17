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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mevlid Kandili paylaşımı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.10.2021 19:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid’ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
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