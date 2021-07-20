20 Temmuz 2021, Salı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in doğduğu müze eve ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti. Müze hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.