19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi bir video mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, "Salgından kurtulmak için tedbiri elden bırakmamalıyız. Yerli aşıyı yıl sonuna kadar hazır hale getirmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Sıkıntısı devam eden vatandaşların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.