22 Nisan 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Muhsin Kara'ya tebrik telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara'yı tebrik etti. Başkan Erdoğan Kara'ya telefonda "Rabb'im başarılarınızın artarak devamını nasip etsin" ifadelerini kullandı.