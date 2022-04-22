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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Muhsin Kara'ya tebrik telefonu

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Giriş: 22.04.2022 01:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara'yı tebrik etti. Başkan Erdoğan Kara'ya telefonda "Rabb'im başarılarınızın artarak devamını nasip etsin" ifadelerini kullandı.
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