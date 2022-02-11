11 Şubat 2022, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kovid-19 süreci sonrası ilk açıklama: Süreci çok rahat atlattım | Emine Erdoğan'ın durumu nasıl?
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsü atlatmasının ardından cuma namazını kılmak için Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıktı. Başkan Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Çok rahat atlattım, aşının faydası muhakkak oldu." ifadelerini kullanarak "Çalışmalara devam ettim, Pazartesi BAE’ye gidiyorum." dedi. Eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili "Benden bir gün sonra başladı, henüz eşim atlatamadı." şeklinde konuştu.