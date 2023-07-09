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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kızılay mesajı: 85 milyonun sahip çıkması gerekiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2023 13:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay' 85 milyonun sahip çıkması gerektiğini hatırlatarak, "Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekiyor" dedi.
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