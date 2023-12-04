04 Aralık 2023, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Katar'a ziyaret! İşte Katar Emiri Al Sani ile ele alınacak meseleler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a gitti. Peki, Katar Emiri Al Sani ile hangi meseleler ele alınacak? Ayrıntıları, Katar Doha'da bulunan A haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.