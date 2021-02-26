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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan “Kanal İstanbul Projesi” açıklaması: Bundan ne muhalefet ne de İBB anlar

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Giriş: 26.02.2021 15:12
Güncelleme:26.02.2021 15:16
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan "Kanal İstanbul Projesi" ile ilgili soruyu da yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Bundan ne muhalefet ne de İBB anlar" ifadelerini kullanarak "Dünya Kanal İstanbul'a hayran olacak" dedi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan "Kanal İstanbul Projesi" ile ilgili soruyu da yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Bundan ne muhalefet ne de İBB anlar" ifadelerini kullanarak "Dünya Kanal İstanbul'a hayran olacak" dedi.

Başkan Erdoğan, "Şu anda başta Çevre Şehircilik ve Ulaştırma Bakanlığı olsun her türlü adım atmış bulunuyoruz. Bundan ne ana muhalefet ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar. Biliyorsunuz proje benim Büyükşehir Belediye başkanlığım dönemine dayanan bir projedir. Biz ülkede hizmet etmek istiyoruz. Ülkemizde bir şeyler yapmak istiyoruz. Boğazın ne tür tehdit altında olduğunu benim İstanbul'da yaşayan halkım gayet iyi biliyor. Ana muhalefet yaptırmayız, istemezük, yahu siz neyi istiyorsunuz ki? Bir sel felaketi oldu İzmir ne hale geldi görüyorsunuz? İstanbul ne hale geldi görüyorsunuz? Tedbirleri var mı yok! İstanbul'da benim belediyeyi devraldığım dönem gibi çöp dağları yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? İstanbul eskiye mi dönecek! Bu benim çılgın proje diye tanımladığım bir projedir. Yeni bir proje değildir. Dünya bu projeyi hayranlıkla izleyecek. Diğer projelerimizi izlediği gibi. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz." şeklinde konuştu.

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