Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında önemli mesajlar verdi. Erdoğan "Bir insanlık suçu olarak gördüğüm, kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.