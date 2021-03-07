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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması! İnsanlık suçu olarak gördüğüm kadına şiddeti en sert şekilde kınıyorum

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Giriş: 07.03.2021 19:34
Güncelleme:07.03.2021 19:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında önemli mesajlar verdi. Erdoğan "Bir insanlık suçu olarak gördüğüm, kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.
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