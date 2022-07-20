20 Temmuz 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İran dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'daki resmi temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan, dönüş uçağında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'daki 3'lü Zirve'de teröre karşı ortak duruş sergileme kararının alındığı dile getirdi. "Suriye'ye 5. harekat olacak mı?" sorusuna da cevap veren Başkan Erdoğan, olası operasyonun yerini de açıkladı.