20 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İran dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İran dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2022 15:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'daki resmi temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan, dönüş uçağında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'daki 3'lü Zirve'de teröre karşı ortak duruş sergileme kararının alındığı dile getirdi. "Suriye'ye 5. harekat olacak mı?" sorusuna da cevap veren Başkan Erdoğan, olası operasyonun yerini de açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran dönüşü flaş açıklamalar!
İran dönüşü flaş açıklamalar!
Başkan Erdoğan ile Putin’in samimi sohbeti!
Başkan Erdoğan ile Putin'in samimi sohbeti!
Bu görüntünün bedelini ödediler
Bu görüntünün bedelini ödediler
Göksel Gümüşdağ’ın annesine son görev!
Göksel Gümüşdağ'ın annesine son görev!
Mücahitler toprakları için sonuna kadar direndi
Mücahitler toprakları için sonuna kadar direndi
Eskişehir’de su zammı tartışması!
Eskişehir'de su zammı tartışması!
Sarıyer’de işçi eylemi sürüyor!
Sarıyer'de işçi eylemi sürüyor!
Avrupa’nın kurtuluşu Türkiye’de!
Avrupa'nın kurtuluşu Türkiye'de!
MİT’ten nokta operasyon!
MİT’ten nokta operasyon!
Başkan Erdoğan Avrupa’yı uyarmıştı!
Başkan Erdoğan Avrupa'yı uyarmıştı!
Yunanistan İsrail’den NLOS füze sistemi alacak
Yunanistan İsrail’den NLOS füze sistemi alacak
Türk’ün milli davası Kıbrıs
Türk’ün milli davası Kıbrıs
Daha Fazla Video Göster