Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İran dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'daki resmi temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan, dönüş uçağında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'daki 3'lü Zirve'de teröre karşı ortak duruş sergileme kararının alındığı dile getirdi. "Suriye'ye 5. harekat olacak mı?" sorusuna da cevap veren Başkan Erdoğan, olası operasyonun yerini de açıkladı.

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