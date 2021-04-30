Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı'yla ilgili genelge

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) ile ilgili genelge yayımladı. Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, "Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye" vizyonu doğrultusunda insan hakları standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın, 2 Mart 2021'de kamuoyuna açıklandığını hatırlattı.