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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı'yla ilgili genelge

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2021 09:18
Güncelleme:30.04.2021 09:30
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) ile ilgili genelge yayımladı. Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, "Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye" vizyonu doğrultusunda insan hakları standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın, 2 Mart 2021'de kamuoyuna açıklandığını hatırlattı.
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