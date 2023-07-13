Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Kalır mı kalmaz mı göreceğiz

NATO üyesi ülkelerin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirvede bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirve dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, 14-28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerden zaferle ayrılması ve hezimete uğrayan 7'li koalisyonun adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili konuştu.