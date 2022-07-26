Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gündeme ilişkin son dakika açıklamaları! Enflasyonla ilgili hangi yeni adımlar atılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, küresel gıda krizinin hafiflemeye başlayacağını ve gıda fiyatlarında da düşüş yaşanacağının altını çizdi. Başkan Erdoğan "Hayat pahalılığının yükünü azalmak için adımlar atıyoruz. Şubat - Mart itibarıyla fiyatlarda belirgin düşüş görürüz." ifadelerini kullandı. Erdoğan fındık fiyatlarını hafta sonu Ordu'da açıklayacağını da belirtirken yerli otomobil TOGG'a ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan TOGG'un yıl sonuna doğru yollara çıkacağının altını çizdi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini adaylığını da değerlendiren Erdoğan "Bizden taviz beklemesinler." dedi. İşte detaylar...