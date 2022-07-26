26 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gündeme ilişkin son dakika açıklamaları! Enflasyonla ilgili hangi yeni adımlar atılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gündeme ilişkin son dakika açıklamaları! Enflasyonla ilgili hangi yeni adımlar atılacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2022 09:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, küresel gıda krizinin hafiflemeye başlayacağını ve gıda fiyatlarında da düşüş yaşanacağının altını çizdi. Başkan Erdoğan "Hayat pahalılığının yükünü azalmak için adımlar atıyoruz. Şubat - Mart itibarıyla fiyatlarda belirgin düşüş görürüz." ifadelerini kullandı. Erdoğan fındık fiyatlarını hafta sonu Ordu'da açıklayacağını da belirtirken yerli otomobil TOGG'a ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan TOGG'un yıl sonuna doğru yollara çıkacağının altını çizdi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini adaylığını da değerlendiren Erdoğan "Bizden taviz beklemesinler." dedi. İşte detaylar...
Enflasyonla ilgili hangi yeni adımlar atılacak?
Enflasyonla ilgili hangi yeni adımlar atılacak?
İtirafçı HDP’li Demirtaş’ın yalanını çökertti!
İtirafçı HDP'li Demirtaş'ın yalanını çökertti!
Alevler geceyi aydınlattı!
Alevler geceyi aydınlattı!
KYK müjdesinden sonra flaş gelişme!
KYK müjdesinden sonra flaş gelişme!
Bir CHP klasiği! Vaat var icraat yok
Bir CHP klasiği! Vaat var icraat yok
Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutfak videosunda bot hesap skandalı...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfak videosunda bot hesap skandalı...
Lozan’ın ’gizli maddeleri’ var mı?
Lozan'ın 'gizli maddeleri' var mı?
Irkçılığa maruz kalan Suriyeli A Haber’in konuğu
Irkçılığa maruz kalan Suriyeli A Haber'in konuğu
Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı görüştü
Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı görüştü
Aydın Söke’de orman yangını: Kısa sürede yayıldı
Aydın Söke'de orman yangını: Kısa sürede yayıldı
ABD’nin başsağlığı dilediği PKK’lı teröristin itirafları
ABD'nin başsağlığı dilediği PKK'lı teröristin itirafları
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MYK toplantısı sonrası son dakika açıklamaları
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası son dakika açıklamaları
Daha Fazla Video Göster