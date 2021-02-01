Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklama! Yüz yüze eğitim başlıyor! Yeni Anayasa tartışması

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısında flaş kararlar alındı. Başkan Erdoğan toplantı sonrasında yaptığı konuşmada alınan kararları tek tek duyurdu. Başkan Erdoğan yüz yüze eğitimin başlayacağını söylerken bu konuda tarih verdi. Başkan Erdoğan ayrıca "Türkiye'de yeni Anayasayı tartışmanın vaktidir" sözleriyle Cumhur İttifakı içinde bu konunun görüşüleceğini ifade etti. Başkan Erdoğan açıklamasında yükselen gıda fiyatlarına da değinerek "Üç beş açgözlü tüccarın, milletimize ekmeğini zehir etmesine göz yummayacağız" ifadelerini kullanarak bu duruma sert tepki gösterdi.