11 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan DSİ Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar: Su akar Türk yapar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan DSİ Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar: Su akar Türk yapar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2023 14:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde, DSİ tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Suyun sınırsız bir kaynak olmadığını belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye’nin boşa harcanacak 1 damla dahi suyu yoktur. Hele hele su kaynaklarımızı kirletmek, ihanete eşdeğerdir" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı!
Erdoğan törene Külliye’den katılacak!
Erdoğan törene Külliye'den katılacak!
Meclis’te bütçe maratonu
Meclis'te bütçe maratonu
Kudüs’te dükkanlar bugün kapalı
Kudüs'te dükkanlar bugün kapalı
8. Yargı Paketi’nde neler var?
8. Yargı Paketi'nde neler var?
A Haber görüntüledi! İşte Erzan’ın ipotekli evi
A Haber görüntüledi! İşte Erzan'ın ipotekli evi
MHP’den istifa etti
MHP’den istifa etti
MİT’ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon
Gazze için küresel grev çağrısı
Gazze için küresel grev çağrısı
Kripto para Meclis’e geliyor
Kripto para Meclis'e geliyor
Kulislerde neler konuşuluyor?
Kulislerde neler konuşuluyor?
Daha Fazla Video Göster