Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan DSİ Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar: Su akar Türk yapar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde, DSİ tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Suyun sınırsız bir kaynak olmadığını belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye’nin boşa harcanacak 1 damla dahi suyu yoktur. Hele hele su kaynaklarımızı kirletmek, ihanete eşdeğerdir" dedi.

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