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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan depremzede öğrencilere müjde: Hepsine burs verilecek! Kredi alanlar da bursa dönecek.

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Giriş: 22.05.2023 22:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin son derece kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Sinan Oğan'ın ikinci turda kendisine vereceği desteği yorumlarken "Şahsım ve milletim adına teşekkür ederim. Aramızda hiçbir pazarlık olmadı" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan deprem bölgesindeki öğrencilere de müjde verirken "Yakınını kaybeden ya da evi hasar gören depremzede öğrencilere burs verilecek. Kredi alanlar da bursa dönecek" dedi. Yedili koalisyonda seçimler öncesi yaşanan vekillik savaşlarına da değinen Başkan Erdoğan "40 vekili altın tepside verdi. Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı, şimdi de CHP'yi batıyor." ifadelerini kullandı.
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