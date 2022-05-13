Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. ABD'nin PKK için aldığı yaptırım muafiyeti tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Her zaman destek verdiler. Düşman odaklarla bugüne kadar olduğu gibi yine kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

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