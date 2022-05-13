13 Mayıs 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. ABD'nin PKK için aldığı yaptırım muafiyeti tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Her zaman destek verdiler. Düşman odaklarla bugüne kadar olduğu gibi yine kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.