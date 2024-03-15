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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'deki "paradan kuleler" hakkında flaş çıkış: İşin içine deste deste paralar girdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 16:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti'nin Van'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP'de yaşanan paradan kule skandalını yorumlarken "İşin içine deste deste paralar girdi. Yalanlarla bu kirden arınamazlar" dedi. Diğer yandan CHP'nin milli iradeye ipotek koyma peşinde olduğunu söyleyen Erdoğan "Milli irade işportacılarına eyvallah etmeyiz" dedi. İşte detaylar....
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