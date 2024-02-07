07 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP ve Özgür Özel'e çok sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP ve Özgür Özel'e çok sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2024 15:08
Başkan Erdoğan 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'da "Hiç endişe etmeyin dimdik ayaktayız, ayakta olacağız." dedi. Erdoğan, yerel seçimler öncesi verdiği mesajda "31 Mart'ta oyunları bozacağız." ifadelerini kullandı. CHP'ye çok sert sözlerle tepki gösteren Erdoğan; "Bu parti milli iradeye ihanet etti." dedi. Erdoğan CHP lideri Özgür Özel'e de yüklenirken "Özgür Efendi örgütün elebaşısına selam gönderdi." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Protestoların yeni durağı İtalya
Protestoların yeni durağı İtalya
Deprem konutları teslim ediliyor!
Deprem konutları teslim ediliyor!
Gazze’de kademeli ateşkes!
Gazze'de kademeli ateşkes!
İşte AK Parti’nin Şanlıurfa adayları
İşte AK Parti'nin Şanlıurfa adayları
CHP milli iradeye ihanet etti
"CHP milli iradeye ihanet etti"
Biz oyunları bozarak geldik
"Biz oyunları bozarak geldik"
Adliyeye terör saldırısında 90 gözaltı!
Adliyeye terör saldırısında 90 gözaltı!
İzmir’de 2,5 milyar TL’lik vurgun!
İzmir'de 2,5 milyar TL'lik vurgun!
Kızıldeniz’de saldırılar artıyor!
Kızıldeniz'de saldırılar artıyor!
Vali Gül’den terör saldırısı ile ilgili açıklama
Vali Gül'den terör saldırısı ile ilgili açıklama
İhanet zincirinde ilk halka! Tam 12 yıl geçti
İhanet zincirinde ilk halka! Tam 12 yıl geçti
Helikopter pilotları fedakarca çalıştı!
Helikopter pilotları fedakarca çalıştı!
Daha Fazla Video Göster