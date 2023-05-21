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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı

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Giriş: 21.05.2023 13:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 159. yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri andı. Başkan Erdoğan mesajında "erkes kardeşlerimizin 159 yıl önce yaşadığı büyük acıları halen yüreğimizde hissediyoruz." ifadelerini kullandı.
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