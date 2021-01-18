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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "büyük ve güçlü Türkiye'ye" yakınız mesajı

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Giriş: 18.01.2021 14:49
Güncelleme:18.01.2021 14:52
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 farklı ilde aynı anda yapılan toplantılara video konferans yöntemi ile katıldı. ABD ve Avrupa'nın sözde demokratlığını eleştiren Başkan Erdoğan, "Kendi içlerinde bir olay olduğunda en faşist uygulamalara başvuruyorlar" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Başkan Erdoğan, "50 günden fazladır partisindeki taciz ve tecavüz olayları karşısında sessiz" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan büyük ve güçlü Türkiye'ye yakınız mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "büyük ve güçlü Türkiye'ye" yakınız mesajı
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