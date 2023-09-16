Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BM Genel Kurulu öncesi AB'ye mesaj: Gerekirse yolları ayırırız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye hareket etti. Başkan Erdoğan uçuş öncesi havalimanında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunurken önemli mesajlar verdi. Erdoğan Avrupa Birliği'ne rest çekerken "Gerekirse yolları ayırırız" mesajı verdi. Başkan Erdoğan diğer yandan Karabağ'da yaşanan gerginliğe yönelik de konuşurken 4'lü toplantı önerisinde bulunduklarını belirtti.