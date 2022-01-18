Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Arnavutluk Meclisi'nde son dakika açıklamaları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk Meclisi'nde canlı yayında son dakika açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında FETÖ konusunda uyarılarda bulunurken " Bu yapıdan ne kadar çabuk kurtulursanız geleceğe o kadar iyi bakabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca konuşmasında Arnavutluk ile gönül komşusu olduklarının altını da çizdi.