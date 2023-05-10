10 Mayıs 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AK Parti Mardin Mitingi’nde kritik açıklamalar: HDP'ye ülkemizi böldürtmeyeceğiz!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda düzenlenen AK Parti Mardin Mitingi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütünün Batı güdümlü siyasi şebekesi HDPKK ile ittifak yapan Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve 7’li koalisyonda dönen dolaplara yüklenen Başkan Erdoğan, “Birlikte kıyamete kadar yaşayacağız. Bizim terörle müsamahamız yoktur. Bu terör vatandaşlarımızın huzurunu kaçıramaz. Terör ile ittifak yapanın millet ile bağı olamaz. HDP'ye ülkemizi böldürtmeyeceğiz.” dedi. Yükselen Türkiye için “Türkiye Yüzyılı'nı da beraberce kuracağız” diyen Başkan Erdoğan, “Bunun için pazar günü yapılacak seçimler çok önemli. Eşimiz, dostumuzdan tereddütlü olan varsa ikna edelim” çağrısında bulundu.