Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlediği saldırı sonucu 9 askerimizin şehit olması nedeniyle ertelenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Ankara ve İzmir adayları dahil olmak üzere toplam 48 ilin belediye başkanı adaylarını açıklarken siyasete yönelik de mesajlar verdi. Erdoğan 'Teröristan' projesini bozduklarının altını çizerken "Tehditlerle bizi hizaya getiremeyecekler" ifadelerini kullandı. CHP'nin DEM Parti ile olan ittifakına eleştiren Erdoğan "Özgür Efendi ipini teslim etti. Kandil uzantılarına kırmızı halı serdiler" dedi. Seçime yönelik de konuşan Başkan Erdoğan teşkilata talimat verirken ilk olarak tüm gönülleri kazanarak başlayacağını belirtti.

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