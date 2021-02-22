Başkan Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Göç Konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Avrupa ülkelerine mülteciler konusunda yüklenirken Avrupa'ya sığınan 10 binlerce çocuğun nerede olduğunu bilinmediğini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca AB'nin Türkiye'ye yönelik yapması gereken mülteci yardımı hakkında "AB Yunanistan'a 100 bin sığınmacı için 3 milyar euro destek veriyor. Türkiye'ye hiçbir şey verilmedi." ifadelerini kullandı. Suriye konusunda da önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan "Suriye'de saldırılar devam ederse gerekli adımları atarız" ifadelerini kullandı.