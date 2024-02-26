26 Şubat 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklama: Yeniden Refah genel seçimdeki tavrından kopmuş vaziyette
Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin doğum günü vesilesiyle kendisine yaşı miktarında gül gönderdiğini ifade etti. Yeniden Refah Partisi ile yapılan görüşmelere yönelik soruya da yanıt verirken "Yeniden Refah genel seçimdeki tavrından kopmuş vaziyette" dedi.