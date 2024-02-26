Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklama: Yeniden Refah genel seçimdeki tavrından kopmuş vaziyette

Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin doğum günü vesilesiyle kendisine yaşı miktarında gül gönderdiğini ifade etti. Yeniden Refah Partisi ile yapılan görüşmelere yönelik soruya da yanıt verirken "Yeniden Refah genel seçimdeki tavrından kopmuş vaziyette" dedi.

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