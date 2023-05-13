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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan A Haber’de 14 Mayıs seçimlerine dair kritik açıklamalar

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Giriş: 13.05.2023 00:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine saatler kala ortak yayında önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, yapılacak seçimde sandıktan çıkacak her sonucun meşru kabul edileceğini ifade ederek "Sandık demokrasinin namusudur." dedi. Başkan Erdoğan kaset kumpası sonrası adaylıktan çekilen Muharrem İnce'yi aradığını da söyledi. Erdoğan kumpasla ilgili olarak "Bu bir FETÖ taktiğidir." dedi. Yüzde 50+1 sisteminin değiştirilebileceğinin sinyalini de veren Başkan Erdoğan, "Seçimden sonra böyle bir adım atılabilir." açıklamasını yaptı.
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