Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 3600 ek gösterge açıklaması

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi. Erdoğan, "Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü tamamen kaldırıyoruz. Bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz." ifadelerini kullandı.

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