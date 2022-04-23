Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 23 Nisan şenliğinde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde, 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katıldı. "1979 yılından beri dünyanın 120 farklı ülkesinden 30 binin üzerinde çocuğu ağırladığımız bu şenliğimize hepiniz hoşgeldiniz." diyen Başkan Erdoğan, "Dünyayı çocuklar güzelleştirir. Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün her şeyin daha şefkatli olduğunu göreceğiz." dedi. Erdoğan, "Çocukların kulakları bomba sesleri ile değil, akranlarının neşesiyle çınlamalı. Çocuklar korkunun pençesinde değil huzurla uyumalıdır." ifadelerini kullandı.