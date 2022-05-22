22 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a özel şarkı: Kafa Tutar Dünyaya

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a özel şarkı: Kafa Tutar Dünyaya

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.05.2022 07:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" isimli programa katıldı. 81 ilden Adana'ya giden gençler, Başkan Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı. AK Parti Gençlik Kolları'nın Başkan Erdoğan'a özel olarak hazırladığını, "Kafa Tutar Dünyaya" şarkısı stadyumu coşturdu. Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" isimli programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini anlatan rap şarkı okundu.

Rap şarkıda şöyle ifadeler yer aldı:
Piyale,
okudu bi çocuk bi çare.
Muhtıra darbeye ne çare,
sokağa çıkamam
kapıyı çalıyorum aç anne.
Mahalle,
maçında çocuklar top oynar,
bi golüm var.
Vatanım için en azından.
Selametimiz için hazırlan.
İnançla,
yürüyeceğiz yolları kıvançla,
aşacağız dağları vur ustam.
Çiçekler açacak yeniden,
tilkinin olacak bu mağara!
Karanlık sokağa dolacak ışık biziz.
Gençliğe inanıp izle bizi.
Ne iş ha! benim inancıma uzattın dilini.
Yaşarım dinimi, söylerim türkümü
Türk'üm, Laz'ım, Çerkez'im, Kürt'üm unutmam özümü. Her şeyim; gözümün bebeği, servetim vatanım. Kardeşim, sokağım,
Bayrağım, onurum.
Libya'da korurum Akdeniz fokunu,
Afrin'de unutmam yar senin kokunu.
Bu gencin yolunda ışık var koş,
Ormana dönüşür koru!
İzle, izle bizi sonuna kadar.
Yollar gidilecek Fizan'a kadar!
****
Gönüller yol oldu buluştuk hoş oldu Umuda koş oğlum yarışı al!
Bu ödül uzaya çıkacak Türk oğlu, Bu çocuk her türlü barışa var.
Erişim var. Dünyaya açılan kapıyım Çok işim var.
Üretip dünyaya karışırım
Yaşım genç omzumda bu vatanı taşırım.
Sürüyorum atımı Mars'a şahlandım Edirne'den Kars'a kadar yedi bölge halkım Palandöken'den Davos'a kay
Ayasofya'ya hayran yar
Kafa tutar dünyaya
Pınarhisar bi saniye müsadenle
Bi şiir var üzerimde
Okurum bunu özgürlüğe
Oku çek yayın üzerine
Kasımpaşa Eminönü yürüdü yolları deli gönül Aşım işim sılada eş yollarda uğrunda bütün ömür
Sımsıcak bir ateş içimi saran, Kaçbucak koştum korkmadan kora, Maşallah tankların önünde duran, Türkiye ben, bir millet, adım Erdoğan!
Başkan Erdoğan’a özel şarkı: Kafa Tutar Dünyaya
Başkan Erdoğan'a özel şarkı: Kafa Tutar Dünyaya
Başkan Erdoğan 81 ilden gelen on binlerce gençle buluştu
Başkan Erdoğan 81 ilden gelen on binlerce gençle buluştu
Hegemonya 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Hegemonya’nın yeni bölümünde neler olacak?
Hegemonya 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Hegemonya'nın yeni bölümünde neler olacak?
Hegemonya 1. bölümü ile A Haber’de ekranlara geldi! Dünyayı kimler yönetiyor? Tüm sırlar ifşa oldu
Hegemonya 1. bölümü ile A Haber'de ekranlara geldi! Dünyayı kimler yönetiyor? Tüm sırlar ifşa oldu
Başkan Erdoğan’dan Adana’da Meral Akşener’e Sultan Abdülhamid Han tepkisi
Başkan Erdoğan'dan Adana'da Meral Akşener'e Sultan Abdülhamid Han tepkisi
Emre Cemil Ayvalı CHP mitingindeki Atatürk yasağını A Haber’de anlattı
Emre Cemil Ayvalı CHP mitingindeki Atatürk yasağını A Haber'de anlattı
AK Parti’nin Adana’daki Gençlik Şöleni’nde şehitler anons edildi
AK Parti'nin Adana'daki Gençlik Şöleni'nde şehitler anons edildi
AKINCI TİHA’dan bir ilk! TEKNOFEST için Azerbaycan’da
AKINCI TİHA'dan bir ilk! TEKNOFEST için Azerbaycan'da
İtalya Eski Başbakanı Mario Monti, A Haber’de
İtalya Eski Başbakanı Mario Monti, A Haber'de
Erdoğan: Geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz
Erdoğan: Geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz
İBB’yi borç batağına sokan İmamoğlu’na tepki!
İBB'yi borç batağına sokan İmamoğlu'na tepki!
Emine Erdoğan Balıkesir kahvaltısını tanıttı
Emine Erdoğan Balıkesir kahvaltısını tanıttı
Daha Fazla Video Göster