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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Macar vatandaşlardan sevgi seli

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Giriş: 20.08.2023 20:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan Macar vatandaşları selamladı. İşte o anlar...
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Macar vatandaşlardan sevgi seli
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